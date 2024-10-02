Взрыв газовых баллонов предотвращен в Темиртау
Сегодня, 05:49
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Сегодня, 05:49Сегодня, 05:49
108Фото: pixabay.com
В Темиртау в 6-ти этажном жилом доме на 5-м этаже загорелась квартира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Огнеборцы оперативно прибыли на место и успешно ликвидировали пожар. В ходе тушения пожара из квартиры вынесено 2 газовых баллона, которые из-за угрозы взрыва зачастую превращают работу пожарного в работу сапёра", - сообщили в МЧС.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
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