Пожар вспыхнул в одном из частных домов по улице Кирпичная, в районе Казыбек би в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров и вынесли два газовых баллона в безопасное место, тем самым предотвратив возможный взрыв. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.