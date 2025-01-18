Взрыв газового баллона предотвратили пожарные в Караганде
Причина ЧП устанавливается.
Сегодня, 08:49
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Сегодня, 08:49Сегодня, 08:49
134Фото: скриншот с видео
Пожар вспыхнул в одном из частных домов по улице Кирпичная, в районе Казыбек би в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров и вынесли два газовых баллона в безопасное место, тем самым предотвратив возможный взрыв. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.