  • 18 Января, 09:58
  • BAIGENEWS

Взрыв газового баллона предотвратили пожарные в Караганде

Причина ЧП устанавливается.

Сегодня, 08:49
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: скриншот с видео

Пожар вспыхнул в одном из частных домов по улице Кирпичная, в районе Казыбек би в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров и вынесли два газовых баллона в безопасное место, тем самым предотвратив возможный взрыв. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

 

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