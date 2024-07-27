Взрыв газового баллона предотвратили огнеборцы в Талдыкоргане

В Талдыкоргане в одном из частных жилых домов произошел пожар на площади 50 кв.м., передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Благодаря слаженным действиям спасателей предотвращён взрыв газового баллона объёмом 50 литров. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.