  • 2 Сентября, 03:00
  • BAIGENEWS

Взрыв газового баллона предотвратили костанайские пожарные

Сегодня, 01:37
АВТОР
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скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 01:37
Сегодня, 01:37
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Фото: скриншот с видео МЧС РК

В селе Коктау Костанайской области в частном двухквартирном доме загорелась кровля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Благодаря оперативным действиям пожарных в безопасную зону вынесен газовый баллон объемом 27 литров. Пожар на площади 120 квадратных метров полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС РК.

МЧС просит казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

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