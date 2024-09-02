Взрыв газового баллона предотвратили костанайские пожарные

В селе Коктау Костанайской области в частном двухквартирном доме загорелась кровля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Благодаря оперативным действиям пожарных в безопасную зону вынесен газовый баллон объемом 27 литров. Пожар на площади 120 квадратных метров полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС РК.

МЧС просит казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.