Взрыв газового баллона предотвратили костанайские пожарные
Сегодня, 01:37
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Сегодня, 01:37Сегодня, 01:37
129Фото: скриншот с видео МЧС РК
В селе Коктау Костанайской области в частном двухквартирном доме загорелась кровля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Благодаря оперативным действиям пожарных в безопасную зону вынесен газовый баллон объемом 27 литров. Пожар на площади 120 квадратных метров полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС РК.
МЧС просит казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.
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