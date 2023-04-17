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Взрыв газа в Жанаозене: двое из пострадавших находятся в реанимации Сегодня, 17:31
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Сегодня, 17:31
92

Взрыв газа в Жанаозене: двое из пострадавших находятся в реанимации

Двое пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Жанаозене находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Выясняются причины взрыва. Вначале говорилось, что причиной катастрофы стал газовый баллон. Но в этом доме есть газопровод", – сказал Дербисов. 

Спикер отметил, что в результате взрыва четыре человека погибли, пострадали 13 жильцов. Семь из них отправлены из больницы по домам, три человека остаются в клинике, двое в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии.

Сколько всего жильцов было в доме, спасатели не знают.

"С местными исполнительными органами мы ведём работу по установлению количества пострадавших. В первую очередь, провели прямую работу по спасению людей. По поступившим к нам данным, там было 14 человек. Мы выясняем, сколько человек было прописано по этому адресу и сколько фактически проживало. После этого дадим дополнительную информацию. Сейчас спасатели продолжают работу. Если под завалом будут найдены ещё люди, мы сообщим", – сказал Дербисов. 

Напомним, трагедия произошла в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена. В 12-квартирном двухэтажном доме взорвался газ.

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Сегодня, 17:31
92
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