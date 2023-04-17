- Взрыв газа в Жанаозене: двое из пострадавших находятся в реанимации 17:31 91
- Главу предприятия "Резерв" осудили за коррупцию и лишили звания в Казахстане 17:09 174
- Госзакупки на сумму 2,6 млрд тенге отметили прокуроры в области Жетысу 16:50 214
- Пассажир сообщил о бомбе на борту самолёта Air Astana 16:39 254
- Суд отказал Арыстанбеку Мухамедиулы в переводе под домашний арест 16:18 291
- Из-за обстановки на дорогах полиция Астаны обратилась к участникам дорожного движения 16:07 323
- Новые торгово-логистические центры и сейсмоаудит: в правительстве обсудили развитие Алматы 15:52 436
- 19 апреля в Казахстане приостановят телерадиовещание 15:45 358
- 19-летнего блогера задержали с наркотиками в Алматы 15:38 491
- В КТЖ заявили, что поезда ходят в штатном режиме 15:28 326
- Шесть картин одновременно может нарисовать художница из Алматы 15:20 297
- Метель и дожди ожидаются в ближайшие дни в Казахстане — метеорологи 14:41 355
- Река вышла из берегов в Петропавловске и затопила трассу и дачи 14:38 543
- Казахстанцы завоевали пять медалей на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии 14:14 368
- Трудоустройство людей с инвалидностью: какие есть барьеры 14:03 366
- 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся в Актобе 13:53 370
- Колл-центр под вывеской сетевых компаний работал в Шымкенте 13:49 352
- Охранники избили посетителя ночного клуба в Костанае 13:36 520
- "Я перенёс операцию" — Мухамедиулы просит суд перевести его под домашний арест 13:26 440
- Уголовное дело возбудили по факту ЧП в Жанаозене 13:20 419
- "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге 13:12 367
- Токаев принял помощника Генсека ООН по политическим вопросам 13:05 451
- В аэропорту Астаны задержаны более 30 авиарейсов 12:53 464
- Больше месячной нормы осадков выпало за выходные в Астане 12:51 441
- Тело женщины извлекли из-под завалов в Жанаозене 12:35 354
- Запрет на рыбалку ввели на территории Казахстана 12:24 376
- До трёх увеличилось число погибших при взрыве газа в Жанаозене 12:14 424
- Импорт товаров в Казахстан вырос почти на 50 процентов 11:57 413
- Операция "Сайгак" стартовала в Казахстане 11:41 512
- Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля 11:28 617
- Казахстанцы стали реже искать работу в марте 10:57 351
- Один человек погиб в результате взрыва газа в Жанаозене 10:47 366
- Учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане 10:35 356
- Взрыв в Жанаозене: лишившихся жилья обеспечат квартирами 10:30 377
- Спецтерминалы для приёма жалоб установили во всех колониях Казахстана 10:14 358
- Движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в Казахстане 09:58 317
- В Казахстане выявили 31 заразившегося коронавирусом 09:50 488
- FlyArystan сообщил о задержке рейсов, вылетающих из Астаны 09:36 405
- Из-за снегопада в Астане ограничили движение общественного транспорта 09:08 547
- Горячую линию открыли после взрыва в жилом доме Жанаозена 08:45 428
- Многоквартирный дом обрушился в Жанаозене после взрыва 07:47 1250
- Процедуру уплаты налогов упростят продавцам с маркетплейсов — КГД 07:42 575
- По делу о сбитом украинском Boeing осудили 10 иранских военных 07:17 651
- Дильназ Ахмадиева рассказала о втором разводе 06:03 1220
- Приложение по обучению игре шахматам презентовали в Астане 05:26 560
- Врач назвала заболевания, которых не существует на самом деле 04:39 1034
- BI Group восстановит разбомбленную больницу в Украине 03:27 1398
- Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США 02:40 552
- Задержан водитель из видео, который совершил безумный трюк 01:15 1381
- Жители Мангистау остались без электроснабжения 00:05 548
- Школьники Астаны 17 апреля будут учиться дистанционно 16.04.2023 747
- Дин Лижэнь выиграл шестую партию в матче за шахматную корону мира 16.04.2023 760
- Из-за непогоды дороги закрыты в шести регионах Казахстана 16.04.2023 621
- Дикобраз гулял по улицам Тараза 16.04.2023 766
- В Афганистане откроют торговый дом Казахстана 16.04.2023 623
- Штангистка упала в обморок во время чемпионата Европы 16.04.2023 1074
- "Умная" скамейка жителям Актау оказалась не нужна: её демонтируют 16.04.2023 643
- Гуманитарную помощь из Казахстана доставили в Афганистан 16.04.2023 661
- Из-за дождя и снега закрыты трассы в двух регионах 16.04.2023 768
- "Онлайн-нотариус" может появиться в приложениях казахстанских банков 16.04.2023 645
- Рисуя городами: художник из Кокшетау планирует войти в Книгу рекордов Гиннеса 16.04.2023 1799
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 871
- Дождь и снег снова обещают казахстанцам в понедельник 16.04.2023 890
- Елена Рыбакина узнала следующую соперницу 16.04.2023 898
- Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Великобританию 16.04.2023 926
- Табун лошадей спасли из воды в Акмолинской области 16.04.2023 861
- Директора турагентства в Шымкенте подозревают в обмане паломников 16.04.2023 886
- Более 40 тысяч человек заразились лихорадкой денге в Аргентине 16.04.2023 673
- Заблудившихся в метель пастухов разыскали актюбинские спасатели 16.04.2023 666
- Больше двух тысяч большегрузов снега вывезли за ночь из Астаны 16.04.2023 850
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 703
- Спасённую в Актау ушастую сову отпустили на волю 16.04.2023 892
- За сутки на дорогах Актюбинской области спасено 23 человека 16.04.2023 720
- Алтай Кульгинов побеседовал с жителями Кызылординской области 16.04.2023 701
- Женщина пошла за грибами и заблудилась в горах Алматинской области 16.04.2023 816
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 969
- Баянаул, солёные озёра и арбузы: чем хотят удивлять туристов в Павлодарской области 16.04.2023 1200
- Стала известна дата возвращения Головкина на ринг 16.04.2023 1034
- Мать пыталась продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов 16.04.2023 1425
- Упростить процедуру обследования на туберкулёз для бездомных просят в Костанае 16.04.2023 773
Взрыв газа в Жанаозене: двое из пострадавших находятся в реанимации
Двое пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Жанаозене находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Выясняются причины взрыва. Вначале говорилось, что причиной катастрофы стал газовый баллон. Но в этом доме есть газопровод", – сказал Дербисов.
Спикер отметил, что в результате взрыва четыре человека погибли, пострадали 13 жильцов. Семь из них отправлены из больницы по домам, три человека остаются в клинике, двое в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии.
Сколько всего жильцов было в доме, спасатели не знают.
"С местными исполнительными органами мы ведём работу по установлению количества пострадавших. В первую очередь, провели прямую работу по спасению людей. По поступившим к нам данным, там было 14 человек. Мы выясняем, сколько человек было прописано по этому адресу и сколько фактически проживало. После этого дадим дополнительную информацию. Сейчас спасатели продолжают работу. Если под завалом будут найдены ещё люди, мы сообщим", – сказал Дербисов.
Напомним, трагедия произошла в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена. В 12-квартирном двухэтажном доме взорвался газ.
-
Trend news
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 870
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 967
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 3938
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 31424
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1296
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1227
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1459
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 2971
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1441
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1536
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2420
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1912
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2008
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1885
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1884
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1836
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1750
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2039
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1869
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2222
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2107
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 1928
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2014
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2071
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2463
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1802
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1763
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11007
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2035
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2117
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1916
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2424
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2391
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3291
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2539
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2677
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5624
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3567
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2035
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2266
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2102
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1816
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6766
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1865
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1725
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2288
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2250
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2509
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1948
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2274
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2299
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2834
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8336
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9930
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2378
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2122
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2323
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2172
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4265
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2150
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2283
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2936
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2370
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2185
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2216
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27601
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3457
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2480
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2562
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2097
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2838
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14048
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20074
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2651
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2461
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16220
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2897
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2741
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13632
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 2211
-
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 702
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1488
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1550
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1697
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2294
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1782
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1549
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1860
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 2939
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1868
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 1925
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1806
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2013
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1892
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1695
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1991
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1812
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1839
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1855
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2036
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1782
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2321
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1844
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2001
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2466
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1996
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1752
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2071
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2009
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2022
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2102
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2323
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2357
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2221
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2092
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2269
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2014
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2576
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2235
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2157
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1956
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2269
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2538
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2520
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2022
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1883
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2671
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2180
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2088
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2426
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4098
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2742
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2169
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2217
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2241
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2044
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2252
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2312
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2300
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2241
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1961
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2334
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2315
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2445
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3003
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2544
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2522
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2717
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3579
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2332
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2712
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2828
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2962
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2712
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3679
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3588
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3412
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 3305
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3468
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3697