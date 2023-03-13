Взрыв газа в Темиртау: пять человек находятся в реанимации

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

О состоянии пострадавших при взрыве газа в многоэтажке Темиртау сообщили врачи. Двое взрослых и трое детей находятся в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"В медицинские учреждения доставлены семь пострадавших. Из них двое взрослых с термическими ожогами большой площади, около 70-80 процентов, госпитализированы в отделении реанимации. Трое детей - в детской больнице города Темиртау госпитализированы в реанимационное отделение с отравлением угарным газом. Состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Один ребёнок после оказания медпомощи перенаправлен в областную детскую клиническую больницу Караганды. Ещё одного ребёнка с локальными ожогами конечностей врачи отправили на амбулаторное лечение. На данный момент состояние пациентов, находящихся в медицинских учреждениях, стабильное.

В Темиртау по линии санитарной авиации направлен врач-комбустиолог.

Ранее сообщалось о том, что вспышка газо-воздушной смеси произошла в квартире на третьем этаже около 14:00. Последовал пожар. В доме повреждены межквартирная стена, входная дверь квартиры и оконные блоки подъезда.