Взрыв газа произошёл в Актюбинской области

Фото: ktk.kz

Взрыв газа прогремел в частном доме в Актюбинской области. Серьёзно пострадали два человека: 62-летний мужчина и его 27-летняя беременная сноха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

ЧП случилось ночью в селе Шубарши. По предварительной версии, хлопок газа произошёл из-за неисправного котла.

Пострадавшая решила проверить бойлер, но, когда включила в комнате свет, последовал взрыв. В результате обвалилась крыша и частично обрушились стены. В соседних комнатах выбило окна.

В тот момент в доме находились пять человек. Трое отделались легкими ушибами, а двоим понадобилась помощь врачей. Обоих с травмами и ожогами доставили в районную больницу. Врачи решают вопрос с транспортировкой пациентов в областной центр.

"Установлено, что произошёл хлопок без распространения огня. Предварительной причиной является неисправность газоотопительного оборудования. В результате хлопка есть частичные обрушения на площади 84 квадратных метров", - сообщил и. о. начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Актюбинской области Нурхат Калдыбаев.