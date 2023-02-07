Взрыв газа произошёл в Актюбинской области, есть пострадавшие

Фото: МЧС РК

Газовый баллон взорвался в жилом доме в Актюбинской облати, пострадали два человека, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в 12:45 в селе Петропавловка Каргалинского района.

На место происшествия направили двух сотрудников ОЧС. До их приезда соседи успели потушить пожар.

Возгорание возникло после взрыва пятилитрового газового баллона и газовоздушной смеси. Выяснилось, что наполненную ёмкость с улицы занесли в дом и поставили на тёплый пол.

После взрыва в областную многопрофильную больницу доставили 71-летнего мужчину и 95-летнюю женщину.