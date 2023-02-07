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Сегодня, 19:34
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159Фото: МЧС РК
Взрыв газа произошёл в Актюбинской области, есть пострадавшие
Газовый баллон взорвался в жилом доме в Актюбинской облати, пострадали два человека, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в 12:45 в селе Петропавловка Каргалинского района.
На место происшествия направили двух сотрудников ОЧС. До их приезда соседи успели потушить пожар.
Возгорание возникло после взрыва пятилитрового газового баллона и газовоздушной смеси. Выяснилось, что наполненную ёмкость с улицы занесли в дом и поставили на тёплый пол.
После взрыва в областную многопрофильную больницу доставили 71-летнего мужчину и 95-летнюю женщину.
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