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МЧС РК Сегодня, 19:34
159
Сегодня, 19:34
159
Фото: МЧС РК

Взрыв газа произошёл в Актюбинской области, есть пострадавшие

Газовый баллон взорвался в жилом доме в Актюбинской облати, пострадали два человека, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в 12:45 в селе Петропавловка Каргалинского района. 

На место происшествия направили двух сотрудников ОЧС. До их приезда соседи успели потушить пожар.

Возгорание возникло после взрыва пятилитрового газового баллона и газовоздушной смеси. Выяснилось, что наполненную ёмкость с улицы занесли в дом и поставили на тёплый пол.

После взрыва в областную многопрофильную больницу доставили 71-летнего мужчину и 95-летнюю женщину. 

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#взрыв #газ #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:34
159
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