Взрыв газа произошёл на базе отдыха в Костанае

В Костанае на базе отдыха "Мохито" в двухэтажном домике произошёл хлопок газо-воздушной смеси бытового баллона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

ЧП случилось в 18:00. Это уже третий подобный случай за неделю. К счастью, возгорания не произошло. Удар был такой силы, что в здании повредило окно.

По данным ДЧС Костанайской области, в результате происшествия получил термические ожоги 28% тела мужчина 1988 года рождения. Его госпитализировали.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места происшествия. Рядом со зданием - спецтехника ДЧС и автомобили скорой помощи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я ❤️ Костанай (@ilovekostanay)

Взрыв газа произошёл сразу в нескольких частных домах в селе Алматинской области. В результате взрыва пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

Предварительная причина взрыва — скачок давления в газопроводе.