Взрыв газа произошёл на базе отдыха в Костанае
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В Костанае на базе отдыха "Мохито" в двухэтажном домике произошёл хлопок газо-воздушной смеси бытового баллона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
ЧП случилось в 18:00. Это уже третий подобный случай за неделю. К счастью, возгорания не произошло. Удар был такой силы, что в здании повредило окно.
По данным ДЧС Костанайской области, в результате происшествия получил термические ожоги 28% тела мужчина 1988 года рождения. Его госпитализировали.
Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места происшествия. Рядом со зданием - спецтехника ДЧС и автомобили скорой помощи.
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Взрыв газа произошёл сразу в нескольких частных домах в селе Алматинской области. В результате взрыва пострадали четыре человека. Их госпитализировали.
Предварительная причина взрыва — скачок давления в газопроводе.
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