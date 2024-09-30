Взрыв газа предотвратили в ресторане в Аксу
Сегодня, 21:30
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Сегодня, 21:30Сегодня, 21:30
97Фото: pxhere.com
Пожарные в Павлодарской области предотвратили взрыв газового баллона, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о пожаре в одном из ресторанов, расположенных в пятиэтажном жилом доме, поступило вечером. Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Чтобы избежать взрыва, спасатели проникли в кухонное помещение и извлекли оттуда два газовых баллона объёмом 50 литров.
На момент пожара в ресторане никого не было, пострадавших нет.
Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
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