Взрыв газа предотвратили в ресторане в Аксу

Пожарные в Павлодарской области предотвратили взрыв газового баллона, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о пожаре в одном из ресторанов, расположенных в пятиэтажном жилом доме, поступило вечером. Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Чтобы избежать взрыва, спасатели проникли в кухонное помещение и извлекли оттуда два газовых баллона объёмом 50 литров.

На момент пожара в ресторане никого не было, пострадавших нет.

Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.