  • 30 Сентября, 22:22
  • BAIGENEWS

Взрыв газа предотвратили в ресторане в Аксу

Сегодня, 21:30
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:30
Сегодня, 21:30
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Фото: pxhere.com

Пожарные в Павлодарской области предотвратили взрыв газового баллона, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о пожаре в одном из ресторанов, расположенных в пятиэтажном жилом доме, поступило вечером. Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Чтобы избежать взрыва, спасатели проникли в кухонное помещение и извлекли оттуда два газовых баллона объёмом 50 литров.

На момент пожара в ресторане никого не было, пострадавших нет. 

Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

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