Взрыв едва не устроил в Актау местный житель

В г. Актау вынесли приговор мужчине, который собирался устроить теракт. Сообщается также, что он пропагандировал терроризм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК (КНБ).

Актауским городским судом ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

"Установлено, что для совершения насильственной акции он приобрёл компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы – болты и гвозди. В качестве объектов нападения выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность путём фото- и видео фиксации", ― говорится в сообщении КНБ.

В ведомстве добавили, что ранее мужчина был судим за убийство.