Взрыв едва не устроил в Актау местный житель
Сегодня, 13:42
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Сегодня, 13:42Сегодня, 13:42
155Фото: КНБ РК
В г. Актау вынесли приговор мужчине, который собирался устроить теракт. Сообщается также, что он пропагандировал терроризм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК (КНБ).
Актауским городским судом ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.
"Установлено, что для совершения насильственной акции он приобрёл компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы – болты и гвозди.
В качестве объектов нападения выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность путём фото- и видео фиксации", ― говорится в сообщении КНБ.
В ведомстве добавили, что ранее мужчина был судим за убийство.
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