  • 5 Августа, 07:31
  • BAIGENEWS

Взрыв 5 огнеопасных баллонов предотвращен в Таразе

Сегодня, 05:59
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 05:59
Сегодня, 05:59
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Фото: МЧС РК

Пожар произошел на территории частного дома в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Загорелась крыша хозяйственной пристройки, в котором, как выяснилось, находились взрывоопасные баллоны.

Благодаря слаженным действиям спасателей с места пожара  в безопасную зону вынесено 1 кислородный и 4 газовых баллона. Таким образом был предотвращён их взрыв.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

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