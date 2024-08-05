Взрыв 5 огнеопасных баллонов предотвращен в Таразе
Сегодня, 05:59
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Сегодня, 05:59Сегодня, 05:59
164Фото: МЧС РК
Пожар произошел на территории частного дома в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Загорелась крыша хозяйственной пристройки, в котором, как выяснилось, находились взрывоопасные баллоны.
Благодаря слаженным действиям спасателей с места пожара в безопасную зону вынесено 1 кислородный и 4 газовых баллона. Таким образом был предотвращён их взрыв.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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