Взрослые "зайцы" прикидываются детьми в автобусах Атырау

Фото: "Ак Жайык"

В Атырау растёт число родителей, которые в общественном транспорте прикладывают к электронному устройству бесплатные проездные карты своих детей-школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

По словам директора КГУ "Смарт Атырау" Арслана Аронова, сейчас в автобусах проводятся рейды. В 2023 году штраф за неоплату проезда в общественном транспорте составляет 2 МРП (6900 тенге) согласно пункту 2 статьи 622 КоАП РК.