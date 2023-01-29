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Лента новостей

"Ак Жайык" Сегодня, 03:14
195
Сегодня, 03:14
195
Фото: "Ак Жайык"

Взрослые "зайцы" прикидываются детьми в автобусах Атырау

В Атырау растёт число родителей, которые в общественном транспорте прикладывают к электронному устройству бесплатные проездные карты своих детей-школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

По словам директора КГУ "Смарт Атырау" Арслана Аронова, сейчас в автобусах проводятся рейды. В 2023 году штраф за неоплату проезда в общественном транспорте составляет 2 МРП (6900 тенге) согласно пункту 2 статьи 622 КоАП РК. 

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#автобус #Атырау #штраф
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:14
195
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