Взорву школу и всех, кто в ней есть: 12-летний мальчик устроил переполох в Темиртау

Фото: polisia.kz

Ученик школы №20 в Темиртау так хотел уйти пораньше домой с уроков, что сообщил о заложенной в учебном заведении бомбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Звонок поступил в Управление по чрезвычайным ситуациям города около 13:00. Кто-то детским голосом сказал: “Взорву 20-ую школу и всех, кто там есть”.

Оперативным дежурным департамента полиции области на место направлены саперы и все экстренные службы. Из школы эвакуировали 500 человек, территорию вокруг здания оцепили.

"В ходе осмотра взрывное устройство не обнаружили. По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК - “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию экстремизма УП Темиртау установлен 12-летний ученик данной школы. Он пояснил, что хотел пойти домой и поэтому сообщил о минировании школы", - сообщили в полиции.

В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 000 МРП (14,5 миллиона тенге) либо исправительные работы в том же размере, ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовной ответственности за преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет.

На основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причинённый таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.