  • 28 Мая, 01:01
  • BAIGENEWS

Взорвавший свой дом пенсионер умер в Петропавловске

Сегодня, 00:11
АВТОР
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astanatv.kz Сегодня, 00:11
Сегодня, 00:11
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Фото: astanatv.kz

Скончался 94-летний мужчина, взорвавший собственный дом газовыми баллонами в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В момент ЧП пенсионер находился внутри жилого помещения. Несмотря на уговоры полицейских не совершать поджог, горожанин всё же зажёг спичку.

Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в одну из городских больниц, где он и умер. По данному факту полиция завела уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Соседи говорят, что попытки свести счеты с жизнью он предпринимал неоднократно. В день, когда всё произошло, мужчина избил свою 94-летнюю супругу, которой удалось выбраться из дома и рассказать соседям о случившемся.

"Пациент 94 лет в экстренном порядке был доставлен в Многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными ожогами тела. Общая площадь поражения составила 60%. Состояние мужчины врачи оценивали как крайне тяжёлое. Горожанин находился на искусственной вентиляции лёгких. Пенсионер получал интенсивное лечение в отделении реанимации в полном объеме. Но в ночь с 25 на 26 мая он скончался", — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения СКО.

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