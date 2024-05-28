Взорвавший свой дом пенсионер умер в Петропавловске

Скончался 94-летний мужчина, взорвавший собственный дом газовыми баллонами в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В момент ЧП пенсионер находился внутри жилого помещения. Несмотря на уговоры полицейских не совершать поджог, горожанин всё же зажёг спичку.

Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в одну из городских больниц, где он и умер. По данному факту полиция завела уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Соседи говорят, что попытки свести счеты с жизнью он предпринимал неоднократно. В день, когда всё произошло, мужчина избил свою 94-летнюю супругу, которой удалось выбраться из дома и рассказать соседям о случившемся.