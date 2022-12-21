Взорвать ТЭЦ грозил пьяный житель Сатпаева

Фото: pixabay.com

Взрывное устройство искали полицейские на ТЭЦ в Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"20 декабря около 15:00 в дежурную часть отдела полиции города от неизвестного лица поступило сообщение о готовящемся взрыве ТЭЦ. Сотрудниками следственно-оперативной группы по прибытию к указанному объекту энергетики задержан 27-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который дал признательные показания. На территории ТЭЦ взрывное устройство не обнаружено", — сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 000 МРП (14,5 миллиона тенге) либо исправительных работ в том же размере, ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.