Взорвали петарду в ухе: дети жестоко издевались над щенком в СКО

Шокирующее видео из Петропавловска опубликовала в соцсетях зоозащитница Наталья Чиркова. По её словам школьники жестоко издевались над собакой на глазах у сверстников, передаёт BaigeNews.kz.

"На конечной остановке Бензостроя дети издевались над собакой. Засунули в ухо петарду и взорвали ее...и на этот живодёрский поступок смотрели дети. Сегодня собаку, а завтра человека? Позор родителям этих детей, позор школе. Как только узнали что это произошло, волонтёр выехала на поиски измученного щенка, ему примерно месяца четыре. Отобрала его у детей и увезла в клинику. Сейчас он находится на лечении и очень надеемся что выживет. Прошу придать огласке этот чудовищный случай и привлечь к ответственности семьи этих детей. После лечения ему так же очень нужен дом", — написала Наталья в Instagram.