Взорвали петарду в ухе: дети жестоко издевались над щенком в СКО
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Шокирующее видео из Петропавловска опубликовала в соцсетях зоозащитница Наталья Чиркова. По её словам школьники жестоко издевались над собакой на глазах у сверстников, передаёт BaigeNews.kz.
"На конечной остановке Бензостроя дети издевались над собакой. Засунули в ухо петарду и взорвали ее...и на этот живодёрский поступок смотрели дети. Сегодня собаку, а завтра человека? Позор родителям этих детей, позор школе. Как только узнали что это произошло, волонтёр выехала на поиски измученного щенка, ему примерно месяца четыре. Отобрала его у детей и увезла в клинику. Сейчас он находится на лечении и очень надеемся что выживет. Прошу придать огласке этот чудовищный случай и привлечь к ответственности семьи этих детей. После лечения ему так же очень нужен дом", — написала Наталья в Instagram.
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Инцидент прокомментировали в департаменте полиции СКО.
"Сотрудники управления полиции города Петропавловска устанавливают обстоятельства и детали инцидента, в результате которого, предположительно, от действий несовершеннолетнего ребенка пострадала собака. 18 октября в 20:25 часов в полицию поступил вызов о том, что в микрорайоне "Береке" несовершеннолетний мальчик, используя пиротехническое изделие, нанёс телесное повреждение собаке. В настоящее время полицейские устанавливают мотивы и обстоятельства случившегося; по результатам проверки по данному факту будет принято окончательное процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе департамента.
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