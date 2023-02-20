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  • "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы
"Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы Сегодня, 12:49
114
Сегодня, 12:49
114

"Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы

Журналист Вадим Борейко заявил, что два автомобиля его оператора взорвали неизвестные люди, передает BaigeNews.kz. Видео с горящим транспортом он опубликовал на своей странице в Facebook. 

"20 февраля у моего оператора около дома взорвали две его машины", - написал журналист.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали произошедшее.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 202 часть 2 УК РК. В рамках досудебного расследования назначена судебная пожаро-техническая экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в министерстве информации и общественного развития заявили, что окажусь журналисту необходимую помощь.  

"Министерство информации и общественного развития РК, по факту происшествия с коллегой журналиста Вадима Бореко прошлой ночью, заявляет следующее. Департамент внутренних дел города Алматы провел досудебное расследование и назначил соответствующую экспертизу. Уточняются причины и обстоятельства. МИОР РК не допускает воспрепятствования журналистской деятельности и оказывает всю необходимую помощь", - отметили в ведомстве.

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#Пожар #Вадим Борейко #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:49
114
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