"Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы

Журналист Вадим Борейко заявил, что два автомобиля его оператора взорвали неизвестные люди, передает BaigeNews.kz. Видео с горящим транспортом он опубликовал на своей странице в Facebook.

"20 февраля у моего оператора около дома взорвали две его машины", - написал журналист.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали произошедшее.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 202 часть 2 УК РК. В рамках досудебного расследования назначена судебная пожаро-техническая экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в министерстве информации и общественного развития заявили, что окажусь журналисту необходимую помощь.