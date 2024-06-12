"Человек-паук" попал на видео в Семее
Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
115Фото: скриншот
Жители Семея заметили "человека-паука" в городе. 16-летний парень, переодевшийся в костюм супергероя залез на трубы теплосетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Участковый инспектор полиции попросил "супергероя" слезть с конструкции, так как это было небезопасно.
“Когда полицейскому стало известно, что юноше всего 16 лет, то он отвез его домой и в присутствии мамы провел с ним профилактическую беседу, акцентируя внимание на то, что подобные игры очень опасны”, - говорится в сообщении.
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