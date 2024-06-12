"Человек-паук" попал на видео в Семее

Жители Семея заметили "человека-паука" в городе. 16-летний парень, переодевшийся в костюм супергероя залез на трубы теплосетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Участковый инспектор полиции попросил "супергероя" слезть с конструкции, так как это было небезопасно.