Взломал дверь, наговорил грубостей и сбежал. Астанчанин случайно вторгся в дом пенсионерки
Вчера, 10:28
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Вчера, 10:28Вчера, 10:28
502Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Нетрезвый астанчанин вторгся ночью в дом пенсионерки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
71-летняя астанчанка обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что в её дом около двух часов ночи ворвался неизвесный мужчина. Он взломал входную дверь, наговорил пенсионерке грубостей и сбежал.
Участковый инспектор нашёл подозреваемого и доставил его в центральную районную больницу. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина был пьян. Сам он пояснил, что перепутал дом.
Отдел полиции начал досудебное расследование по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса РК “Нарушение неприкосновенности жилища”. В настоящее время устанавливается сумма ущерба от взлома, и ведётся следствие.
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