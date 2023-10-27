Взломал дверь, наговорил грубостей и сбежал. Астанчанин случайно вторгся в дом пенсионерки

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Нетрезвый астанчанин вторгся ночью в дом пенсионерки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

71-летняя астанчанка обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что в её дом около двух часов ночи ворвался неизвесный мужчина. Он взломал входную дверь, наговорил пенсионерке грубостей и сбежал.

Участковый инспектор нашёл подозреваемого и доставил его в центральную районную больницу. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина был пьян. Сам он пояснил, что перепутал дом.

Отдел полиции начал досудебное расследование по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса РК “Нарушение неприкосновенности жилища”. В настоящее время устанавливается сумма ущерба от взлома, и ведётся следствие.