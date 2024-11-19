Взлетят ли цены на овощи в Казахстане к Новому году?

Овощи на прилавках Казахстана не будут дорожать к Новому году. Таким мнением на брифинге после заседания Правительства поделился вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, передает BaigeNews.kz.

В пример он привел ситуацию, сложившуюся на рынке несколько лет назад, когда цены на картофель сильно выросли.

"Сами вы знаете, уже несколько лет проблем с дороговизной картошкой нет. Причина тому работа акиматов и министерства сельского хозяйства по увеличению объема производства картофеля именно в организованных хозяйствах, которые обеспечивают поставки централизованной в города и крупные торговые сети. По овощам такая же ситуация. Сейчас мы видим, что урожай только собран. У нас проблемы есть в межсезонье. Именно до Нового года мы полностью будем обеспечены овощами собственного производства. Это по основным группам, так называемый, суповой набор. Это по основным овощам и картофелю", - рассказал вице-министр.

Ранее на заседании правительства Азат Султанов рассказал об урожаях зерна. Загруженность лицензированных элеваторов в Казахстане составляет 43%. Обеспечена их круглосуточная работа. Из нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило порядка 7,2 миллиона тонн зерна, в том числе 5,2 миллионов тонн пшеницы. Оставшийся объем собранного зерна хранится у фермеров.

Ранее сообщалось, что в следующем году ожидаются высокие цены на продукты.