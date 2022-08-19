Взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном ещё не реализовали весь свой потенциал - КИСИ

Фото: КИСИ

Взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном реализовали ещё не весь свой потенциал. Об этом заявил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Еркин Тукумов, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году между Казахстаном и Азербайджаном создан новый экспертный совет. Символично, что его первое заседание проходит накануне визита президента Казахстана Токаева в Азербайджан. Основной целью создания данного органа является способствование к укреплению более тесного партнёрства. Также важно отметить, что в текущем году наши страны отмечают юбилейную дату 30-летия установления дипломатических отношений. За годы независимости сотрудничество между Нур-Султаном и Баку вышло на новый уровень стратегического союзничества", - рассказал Тукумов на заседании первого казахстанско-азербайджанского экспертного совета

Директор КИСИ отметил, что Азербайджан представляет для Казахстана естественного союзника, одного из основных игроков тюркского мира, партнёра в стратегически важном Южно-Кавказском регионе. Через Азербайджан Казахстан имеет прямой выход к Средиземному морю в Турции и далее - к Евросоюзу и Ближнему Востоку.

В свою очередь, Казахстан является влиятельным участником Соглашения по правовому статусу Каспийского моря, имеет налаженные отношения с Россией, Китаем, странами Центральной Азии, что представляет геостратегический интерес и для Азербайджана.

"Сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 500 компаний с азербайджанским капиталом. В свою очередь, в Азербайджане работает около 145 компаний с казахстанским капиталом. В 2021 году товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном составил 332,2 миллиона долларов США. Несмотря на то, что наши страны имеют обоюдные интересы и возможности в нефтегазовой сфере, промышленной кооперации, транспорте и логистике, развитии "зелёной энергетики", сельском хозяйстве, многие аспекты не до конца реализовали свой потенциал", - добавил он.

По словам Тукумова, текущая геополитическая ситуация демонстрирует необходимость более тесной торгово-экономической кооперации. В условиях мирового кризиса странам не стоит откладывать в долгий ящик серьёзные перспективы сотрудничества.

Напомним, 19 августа в КИСИ при президенте РК состоялось первое заседание Казахстанско-азербайджанского экспертного совета. Решение о его создании приняли в рамках подписанного в мае 2022 года меморандума между КИСИ и Центром анализа международных отношенийи Азербайджана.

В мероприятии участвовали эксперты, депутаты и представители государственных органов двух стран. Среди них были председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев, депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльшад Мирбашир оглу, директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев, директор Центра исследования Южного Кавказа Фархад Мамедов и другие.