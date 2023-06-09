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  • Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании
akorda.kz Сегодня, 18:47
179
Сегодня, 18:47
179
Фото: akorda.kz

Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и президента компании Total Energies Патрика Пуянне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На встрече обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании Total Energies с Казахстаном и вопросы укрепления сотрудничества энергетическом секторе.

Собеседники также рассмотрели перспективы участия Total в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере.

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Сегодня, 18:47
179
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