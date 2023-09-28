Взаимная торговля Казахстана со странами ШОС выросла до 61 млрд долларов

В Бишкеке состоялось Совещание министров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Участники обсудили развитие электронной торговли, передаёт BaigeNews.kz.

От Казахстана участие в мероприятии принял первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

"ШОС является одним из основных приоритетов внешней политики Казахстана. Организация продолжает расширять свои границы, что свидетельствует о растущем международном авторитете в регионе и мире", - заявил он.

Жаксылыков акцентировал внимание на ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. По его словам, взаимная торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила 60,8 миллиарда долларов, что на 18,7 процента выше, чем за 2021 год. Экспорт составил 29,5 миллиарда долларов, импорт - 31,3 миллиарда.

Представители экономических ведомств договорились углублять многостороннее взаимодействие в торгово-экономической сфере и наращивать совместные усилия в продвижении вопросов в области цифровой экономики.

Кроме того, на полях совещания Жаксылыков провел встречу с министром экономики и коммерции Кыргызстана Данияром Амангельдиевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере.

"Между Казахстаном и Кыргызстаном налажено плодотворное взаимодействие по всему спектру двустороннего сотрудничества, а также в рамках ЕАЭС, СНГ, ОТГ, СПЕКА. Мы стремимся к увеличению объёма взаимной торговли до двух миллиардов долларов. Уверен, что благодаря совместным действиям, мы добьёмся этой цели. За семь месяцев этого года объём взаимной торговли между нашими странами составил 757 миллиона долларов, что на 13 процентов выше, чем за аналогичный период предыдущего года", - подчеркнул первый вице-министр национальной экономики РК.

По итогам мероприятия подписан протокол Совещания и принято Совместное заявление о перспективах и мерах по углублению сотрудничества между государствами членами ШОС.