Взаимная торговля Казахстана и Туркменистана выросла вдвое за семь месяцев

Фото: Борт №1

Президенты двух стран провели брифинг для представителей СМИ.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Сердару Бердымухамедову за то, что он принял приглашение и в качестве президента Туркменистана впервые посетил страну с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegam-канал Борт №1.

Лидер Казахстана также подчеркнул, что Туркменистан для нас – дружественная страна, важный и надежный партнер, с которым нас связывает близость культуры, языка, религии и традиций, общность истории.

"У наших народов единые тюркские корни. Мы всегда оказываем поддержку друг другу. Эти ценности – наше главное богатство. Поэтому наш общий долг – укреплять братские отношения", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым были достигнуты важные для обеих сторон договоренности. Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня. Принято совместное заявление. Подписан ряд важных соглашений.

"Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров. Сегодня мы еще раз подтвердили стратегический характер казахско-туркменских отношений и выразили обоюдное стремление к дальнейшему сближению наших братских народов. В дружественном и взаимовыгодном ключе определили приоритеты дальнейшего укрепления нашего многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономическому партнерству. Благодаря совместным мерам по итогам прошлого года наш двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 миллионов долларов. Позитивная динамика сохранилась и в этом году – за 7 месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли. Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами двух стран. На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики" – сказал Президент Казахстана.

Фото: Борт №1

По мнению Касым-ЖомартаТокаева, у двух стран имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. К примеру, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.

"Наша цель – обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов, и в обозримом будущем выйти на миллиардный рубеж. Для этого мы поручили активизировать деятельность двусторонней Рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Правительства двух стран по нашему поручению проработают все эти возможности", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Борт №1

В свою очередь Президент Туркменистана выразил признательность лидеру Казахстана за оказанное гостеприимство и радушие, отметив, что переговоры прошли в атмосфере открытости и взаимного доверия.

"Могу с полным основанием сказать, что встреча с Президентом Казахстана полностью подтвердила наличие доброй воли, решимости и готовности глав двух государств к развитию взаимодействия по всем направлениям, а также наличие для этого больших возможностей. Мы продолжим координацию наших усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составной части – энергетической безопасности, развитию международного транспортного-транзитного сообщения, экологии и защите окружающей среды", – сказал Президент Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил результаты состоявшихся сегодня переговоров и пригласил Президента Казахстана посетить Туркменистан с государственным визитом в любое удобное для него время.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном формате. Стороны договорились нарастить объёмы взаимной торговли до миллиарда долларов. В рамках государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан были подписаны 14 важных документов.