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odkb-csto.org Сегодня, 21:18
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Сегодня, 21:18
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Фото: odkb-csto.org

Вызовы и угрозы безопасности государств – членов ОДКБ обсудят в Минске

8 июня в Минске состоится заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. В мероприятии примет участие генсекретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Участники заседания обсудят вызовы и угрозы безопасности государств – членов ОДКБ и меры по их нейтрализации.

"В ходе заседания планируется рассмотреть документы, касающиеся проведения региональной антитеррористической операции ОДКБ "Наёмник", подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и другие", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

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Сегодня, 21:18
180
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