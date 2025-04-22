В Алматы состоялся круглый стол на тему "Развитие ядерной энергетики в Казахстане: вызовы, перспективы и международное сотрудничество". Мероприятие стало площадкой для открытого диалога между представителями государственных органов, научного сообщества, ведущих вузов и общественных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие стало продолжением стратегического курса, обозначенного Главой государства. Выступая на IV Национальном курултае, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость формирования новой энергетической отрасли и создания полноценного ядерного кластера, который обеспечит прочную основу для динамичного экономического развития страны.

Открыл мероприятие генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев. Он отметил, что Институт обладает всеми необходимыми ресурсами для подготовки квалифицированных кадров и играет ключевую роль в развитии атомной отрасли Казахстана. Сегодня на его базе функционирует уникальная инфраструктура: исследовательский реактор, критический стенд, ускорители различных типов, а также три учебных центра, работающие при поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В рамках круглого стола обсуждался широкий спектр вопросов: состояние и перспективы развития атомной энергетики, безопасность ядерных технологий, подготовка специалистов, развитие научных исследований, а также общественное восприятие ядерных проектов.

Вице-президент Национальной академии наук Дидар Батрышев представил обзор научно-технических и образовательных программ по подготовке кадров для атомной отрасли. Среди них — направления "Ядерная физика", "Ядерная физика и атомная энергетика", "Атомные электрические станции и установки" и другие.

Особое внимание было уделено вопросам кадрового обеспечения. Своим опытом подготовки специалистов поделились представители ведущих вузов: КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Гумилёва, Satbayev University, ВКТУ имени Серикбаева и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Алматы).

Большой интерес вызвали доклады, посвящённые вопросам открытости и экобезопасности атомных проектов. Обсуждались тарифная политика, экологические аспекты, а также роль атомной энергетики в переходе к низкоуглеродной экономике.

Особое внимание было уделено вопросу ядерной безопасности. Директор НТЦ БЯТ Ирина Тажибаева отметила, что безопасность ядерных технологий — это не просто технический вопрос, а ключевой фактор устойчивого развития атомной энергетики Казахстана.

С информацией о планах по строительству первой атомной электростанции, этапах реализации проекта и международном опыте рассказал представитель ТОО "КАЭС" ведущий инженер Асуан Сиябеков.

Также в рамках круглого стола была представлена концепция формирования ядерного кластера на базе Института ядерной физики, о чём рассказал заместитель генерального директора по производству Евгений Ермаков. Ядерный кластер, включающий в себя развитие ядерной фундаментальной, прикладной науки, ядерных технологий и подготовку кадров, является одним из ключевых элементов, обеспечивающих поддержку успешного формирования атомной энергетики страны. В рамках ядерного кластера предлагается создание новых научно-производственных комплексов, включая новый исследовательский реактор, а также модернизация действующей инфраструктуры Института. Докладчик также акцентировал внимание, что часть задач, обозначенных в рамках реализации кластера, уже реализуются в Институте, а именно, создание циклотронного комплекса для производства медицинских радиоизотопов, строительство общежития, модернизация системы спец вентиляции реактора ВВР-К и центр ядерной криминалистики.

Мероприятие прошло в гибридном формате, собрав экспертов из разных регионов страны, подтвердив высокий интерес к теме развития атомной отрасли как части устойчивого будущего Казахстана.