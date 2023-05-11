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Вызов "скорой" - не инструмент для достижения своих целей. Врачи обратились к протестующим в Жанаозене
Поведением объявивших голодовку в Жанаозене безработных возмущены фельдшеры скорой помощи. Менее чем за сутки протестующие вызывали "скорую" шесть раз без основательных на то причин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Мангистауской области.
"Мы хотим обратиться к группе из 8 человек, которые вечером 10 мая объявили о намерении вести голодовку с требованием трудоустройства в нефтегазовую отрасль в Жанаозене. Меньше чем за 24 часа с начала голодовки со стороны протестующих поступило 6 звонков в скорую помощь с жалобами на ухудшение состояния. Наши специалисты проверили состояние обратившихся (молодые мужчины 1992-1999 годов рождения), однако проблем со здоровьем обнаружено не было", - сообщили в управлении.
От госпитализации обратившиеся отказались, сославшись на то. что им необходимо продолжать свою акцию.
"При этом сотрудников скорой помощи снимали на сотовые телефоны для того, чтобы в последующем опубликовать это в социальных сетях. Мы уважаем право граждан на мирное выражение своего мнения, однако просим не забывать, что вызов скорой помощи - это не инструмент для достижения своих целей и не информационный повод для социальных сетей", - заявили врачи.
Они напомнили, что в "скорую" звонят граждане, чьё состояние требует экстренной медицинской помощи.
"Мы постоянно спасаем человеческие жизни и прекрасно знаем цену каждой минуты и каждой пары рук квалифицированного медицинского персонала. В Жанаозене в месяц к нам обращаются в среднем около 3 000 человек. В день от 90-100 людей", - уточнили в службе.
Как правило звонят очевидцы и пострадавшие в ДТП, люди пожилого возраста, беременные и мамы маленьких детей, пациенты с травмами и серьёзными заболеваниями.
"С начала вашей акции, с 10 мая, к нам обратилось 189 жителей Жанаозена. В тот момент, когда вы шесть раз вызывали бригады скорой помощи для того, чтобы вам измерили пульс и давление, с 21:00 до 23:00 у нас было 23 вызова одновременно. Вызова были на ОКС (инфаркт -1,) инсульт – 2, беременные с болями в животе-2, роды-2, дети с температурой до 40 градусов – 13 и три вызова от пожилых людей. Мы не отказываемся помогать вам и будем приезжать по первому вашему звонку, для того чтобы спасти ваши жизни и здоровье. Просим просто помнить о том, что из-за этого, мы можем не успеть на вызов к другим людям, которые считают минуты в ожидании приезда бригады скорой помощи. А ведь это может быть кто то из ваших близких. Давайте ценить и уважать друг друга!" - говорится в обращении.
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