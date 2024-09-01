Выживших нет: на Камчатке нашли обломки пропавшего вертолёта
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Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился, спасатели обнаружили с воздуха его обломки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь", — сказали в пресс-службе МЧС России
В оперативных службах уточнили, что Ми-8 разбился, врезавшись в сопку.
"По предварительным данным, причина — ошибка экипажа. В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет.
Напомним, вертолёт авиакомпании "Витязь-Аэро" с 22 людьми на борту пропал в субботу на Камчатке в районе вулкана Вачкажец. На борту находились 19 туристов и три члена экипажа. По данным оперативных служб, вертолёт забрал туристов и пропал с радаров практически сразу после вылета. В поисках людей задействовали наземную группировку спасателей, которые выдвинулись с двух точек — с вулкана и из поселения Николаевка.
По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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