Выживаемость недоношенных малышей в Казахстане выросла в четыре раза

17 ноября во всём мире отмечается День недоношенных детей, учрежденный в 2009 году Европейским фондом по уходу за новорожденными детьми (EFCNI), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире 15 миллионов детей рождаются недоношенными, что составляет около 10% всех новорождённых.

"В Казахстане ежегодно преждевременно появляется на свет 20-22 тысячи детей, что составляет около 5% от всех родившихся малышей. Эти дети, рожденные в сроке гестации менее 36 недель и с массой тела менее 2500 грамм, требуют особого внимания и ухода. Недоношенные дети обладают анатомически правильными, но функционально незрелыми органами, что делает их крайне уязвимыми. У таких детей очень тонкая и ранимая кожа, низкий уровень подкожного жира, функционально незрелые легкие, несовершенные сердечно-сосудистая и пищеварительные системы, а также крайне чувствительная центральная нервная система. В Казахстане современные эффективные перинатальные технологии позволяют успешно выхаживать новорождённых с экстремально низкой массой тела от 500 грамм и с низким весом от 1000 грамм", — рассказали в Минздраве.

В стране функционирует 39 перинатальных центров для оказания высокоспециализированной комплексной помощи, оснащённых современным оборудованием. В рамках поручения Главы государства планируется строительство 12 новых перинатальных центров, соответствующих международным стандартам.

Процесс выхаживания недоношенных детей требует максимального внимания и профессионализма медицинских работников, включая неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестёр и других профильных специалистов, отмечают в ведомстве.

За каждой спасённой жизнью новорождённого стоит титанический труд команды профессионалов, и ежедневный уход за одним недоношенным ребёнком включает более 20 различных манипуляций.

Причины преждевременных родов могут быть разными: беременность в позднем возрасте, патологии, инфекции, аборты, стрессовые факторы, генетические предрасположенности, нездоровое питание, вредные привычки и другие.

В Казахстане внедрены эффективные перинатальные технологии и принципы безопасного материнства, рекомендованные ВОЗ. Развиваются реанимация и интенсивная терапия новорождённых, неонатологи ежегодно проходят обучение как внутри страны, так и за рубежом. В 2023 году был утверждён стандарт организации оказания неонатальной помощи, направленный на сохранение жизни каждого новорождённого.

"ВОЗ отметила достижения Казахстана в снижении показателей материнской, детской и неонатальной смертности к 2030 году в рамках индикаторов ЦУР. За последние 15 лет (с 2008 по 2023 гг.) стране удалось добиться значительных успехов: показатель младенческой смертности снизился в 3 раза, неонатальной смертности – в 3,3 раза, а выживаемость детей с экстремально низкой массой тела выросла в 4 раза. Эти результаты являются лучшими среди стран Центральной Азии. Несмотря на достигнутые успехи, главной задачей медицинского сообщества и будущих родителей остаётся снижение количества преждевременных родов, сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, а также профилактика инфекций", — отметили в Минздраве.

В рамках празднования Дня недоношенных детей в регионах Казахстана пройдут дни открытых дверей, школы для родителей, встречи с бывшими пациентами и общественными фондами.

Здания в столице и других крупных городах страны будут освещены в фиолетовый цвет, символизирующий Международный день недоношенных детей.