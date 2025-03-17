Выживаемость недоношенных малышей выросла до 80% в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав страны.

"2024 год стал знаменательным для Казахстана: на свет появилось 367 тысяч малышей, из которых 4,8% - преждевременно родившиеся. Преждевременные роды, при которых дети весят меньше 2,5 кг и рождаются до 36-й недели, стали гораздо менее опасными благодаря новым стандартам и технологиям в сфере неонатологии. Выживаемость таких малышей значительно возросла и составляет 80%, что является огромным достижением", - говорится в сообщении ведомства.

К слову, если 15 лет назад выжить имели шанс лишь 1 из 5 детей с весом 500-999 граммов, то сегодня более половины таких глубоко недоношенных малышей благополучно догоняют своих сверстников по развитию.