  • 17 Марта, 16:40
  • BAIGENEWS

Выживаемость недоношенных детей выросла в Казахстане

В Казахстане медицинскую помощь детям оказывают более 3,5 тысячи детских врачей.

Сегодня, 16:03
АВТОР
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Выживаемость недоношенных детей выросла в Казахстане Сегодня, 16:03
Сегодня, 16:03
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Выживаемость недоношенных малышей выросла до 80% в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав страны. 

"2024 год стал знаменательным для Казахстана: на свет появилось 367 тысяч малышей, из которых 4,8% - преждевременно родившиеся. Преждевременные роды, при которых дети весят меньше 2,5 кг и рождаются до 36-й недели, стали гораздо менее опасными благодаря новым стандартам и технологиям в сфере неонатологии. Выживаемость таких малышей значительно возросла и составляет 80%, что является огромным достижением", - говорится в сообщении ведомства.

К слову, если 15 лет назад выжить имели шанс лишь 1 из 5 детей с весом 500-999 граммов, то сегодня более половины таких глубоко недоношенных малышей благополучно догоняют своих сверстников по развитию.

"Сегодня в Казахстане медицинскую помощь детям оказывают более 3,5 тысячи детских врачей, включая 773 неонатолога. В Казахстане функционирует 240 учреждений, где оказывается помощь во время родов. Это 140 районных клиник, 59 родильных домов и 39 перинатальных центров. Также в стране есть два республиканских специализированных центра, где проводят сложные операции и оказывают помощь как женщинам, так и новорожденным", - добавили в Минздраве.

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