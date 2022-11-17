Выживаемость недоношенных детей в Казахстане достигла 80%

Фото: пресс-службы Министерства здравоохранения РК

17 ноября по всему миру отмечают Международный день недоношенных детей. В этот день в министерстве здравоохранения напомнили, что в Казахстане таких малышей ежегодно рождается до 22 тысяч (4,9-5 процентов). С января по сентябрь 2022 года из 299 711 малышей ранеьше срока родились 16,3 тысячи младенцев. Неонатологам удалось увеличить выживаемость "торопыжек" до 80 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой данные Минздрава.

С 2008 года в Казахстане внедрены критерии, согласно которым выхаживают новорождённых детей, родившихся на 22-й неделе беременности (от шести месяцев) с массой тела 500 граммов и более.

По данным Минздрава, в стране есть 39 перинатальных центров и две организации родовспоможения республиканского уровня, куда госпитализируют женщин для оказания своевременной медицинской помощи новорождённому и проведению оперативного вмешательства в течение первых дней жизни ребёнка.

У детей, родившихся с экстремально низкой и низкой массой тела (менее 2500 граммов) проводится скрининг на ретинопатию недоношенных с последующим оперативным лечением в наиболее ранние сроки.

Для улучшения состояния здоровья детей, а также снижения младенческой смертности в РК реализуется ряд системных мер. В частности, ежегодно проводятся профилактические осмотры с охватом свыше 3,1 миллиона детей, скрининг проходят 1,6 миллиона детей раннего возраста. Для консультирования по вопросам ухода за детьми раннего возраста организовано более 1500 кабинетов развития ребёнка.