Папа Франциск, восстанавливающийся после тяжёлой пневмонии, лично благословил верующих в день Вербного воскресенья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Понтифик на инвалидном кресле проехал по площади Святого Петра, приветствуя собравшихся католиков. Он несколько раз останавливался, чтобы пообщаться с монахинями и детьми, а малышам раздавал сладости.

Проповедь в этот день зачитали от имени папы. В ней Франциск напомнил, что страдания не бывают напрасными:

"Перед лицом чудовищной несправедливости зла несение креста Христова не бывает напрасным — это самый конкретный способ разделить Его спасительную любовь", - сказал Папа.

Несмотря на болезнь, понтифик всё чаще появляется на публике. За последние дни он принял короля Великобритании и посетил несколько храмов в Риме.