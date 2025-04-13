Выздоравливающий Папа Римский появился на публике в Вербное воскресенье
Понтифик на инвалидном кресле проехал по площади Святого Петра
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Папа Франциск, восстанавливающийся после тяжёлой пневмонии, лично благословил верующих в день Вербного воскресенья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Понтифик на инвалидном кресле проехал по площади Святого Петра, приветствуя собравшихся католиков. Он несколько раз останавливался, чтобы пообщаться с монахинями и детьми, а малышам раздавал сладости.
Проповедь в этот день зачитали от имени папы. В ней Франциск напомнил, что страдания не бывают напрасными:
"Перед лицом чудовищной несправедливости зла несение креста Христова не бывает напрасным — это самый конкретный способ разделить Его спасительную любовь", - сказал Папа.
Несмотря на болезнь, понтифик всё чаще появляется на публике. За последние дни он принял короля Великобритании и посетил несколько храмов в Риме.
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