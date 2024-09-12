Выйдет ли Муратхан Токмади по УДО: началось заседание апелляционного суда

В Алматинском областном суде началось третье заседание апелляционной комиссии по делу об условно-досрочном освобождении Муратхана Токмади. Сегодня суд должен вынести решение, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Решение Конаевского горсуда начала пересматривать апелляционная коллегия Алматинского областного суда. Процесс проходит в открытом режиме под председательством судьи Абу Айбека. Сам заключённый Муратхан Токмади подключён к заседанию через zoom-платформу из колонии.

Сейчас в суде выступает прокурор.

Напомним, банкир, председатель "Банк ТуранАлем" Ержан Татишев убит 19 декабря 2004 года на охоте. В совершении преступления подозревали бизнесмена, друга Татишева - Муратхана Токмади.

В 2007 году Токмади признан виновным в причинении смерти по неосторожности в результате самопроизвольного выстрела ружья. Согласно первоначальной версии он совершил непреднамеренное убийство Ержана Татишева, за что приговорён к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии).

В 2017 году Токмади признался в том, что совершил убийство по заказу Мухтара Аблязова. 16 марта 2018 года суд приговорил его к 10,5 года лишения свободы без конфискации имущества.