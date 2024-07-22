Выявленные аудиторами нарушения на миллиарды тенге прокомментировали в ФСМС

Хроническое неосвоение средств Нацфонда выявила Высшая аудиторская палата в результате проверки деятельности Фонда социального медицинского страхования. В ФСМС прокомментировали заявления ревизоров, передаёт BaigeNews.kz.

Проверка охватила период 2022-2023 годов, 3,8 триллиона тенге и более 770 миллиона медуслуг.

"Касательно неосвоения средств Нацфонда. В 2022 году 12,7 миллиарда тенге не были освоены в связи с поздним принятием приказа по перечню амбулаторного лекарственного обеспечения, 0,5 миллиарда тенге в 2023 году – вследствие изменения методики оплаты по 12 межрайонным больницам и ее поздней реализации в информсистемах. Все эти средства в полном объёме возвращены в доход бюджета", - сообщили в ФСМС.

Отсутствие у двух поставщиков медуслуг лицензий на отдельные виды услуг в фонде тоже объяснили:

"Речь идёт об отдельных адресах оказания услуг УЗИ, доля которых составила менее 1% от общего объема оказанных поставщиками услуг. Фонд, как некоммерческая организация, не наделён функцией постлицензионного контроля. Это компетенция других государственных органов".

Нашлось объяснение и по поводу двойной оплаты медуслуг соисполнителями.

"После детального анализа эксперты ФСМС выяснили, что 27,6 миллиарда тенге по амбулаторной помощи относятся не к финансовым, а к процедурным нарушениям. Для принятия дальнейших мер необходима правовая оценка профильных государственных органов. С этой позицией согласились и проверяющий орган, и Фонд. Отметим, ФСМС заключает договоры только с поставщиками и не вправе вмешиваться в их отношения с соисполнителями", - сказано в заявлении.

Касательно анестезии, оплаченной стоматологиям вне тарифа. По данным фонда, ситуация сложилась в связи со сбоями форматно-логического контроля в информационных системах. Фонд подготовил свыше 80 ФЛК, которые в настоящий момент поэтапно внедряются для повышения эффективности мониторинга услуг через снижение человеческого фактора.

"По поводу амбулаторного лекарственного обеспечения лиц, выехавших на ПМЖ за рубеж. Вопрос требует совместной работы заинтересованных госорганов в части интеграции информационных систем и урегулирования миграционного порядка в отношении лиц, выехавших на ПМЖ и не сдавших удостоверяющие личность документы", - считают в ФСМС.

В фонде отмечают, что значительная часть выявленных нарушений связана с недостаточным уровнем цифровизации. Его повышение – одна из первостепенных задач. В середине этого года ФСМС в пилотном режиме внедрил собственную платёжную информационную систему, ранее запустил ситуационно-аналитический центр для качественного анализа и более эффективного распределения медпомощи и средств.

Ранее сообщалось, что итоги госаудита эффективности НАО "Фонд социального медицинского страхования" и его региональных филиалов за 2022-2023 годы рассмотрены на заседании во главе с председателем ВАП РК Алиханом Смаиловым.