  • 3 Мая, 01:04
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Выявление ОПГ в шымкентском спецЦОНе прокомментировало "Правительство для граждан"

Незаконная схема выявлена при участии госкорпорации.

Сегодня, 00:55
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 00:55
Сегодня, 00:55
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Информацию о выявлении схемы незаконной продажи водительских удостоверений в Шымкенте прокомментировали в госкорпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что эту схему реализовывала в Шымкенте ОПГ. Установлено, что в 2023-2024 годах должностные лица во главе с руководителем спецЦОНа организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи экзаменов. "Услуга", которой воспользовались как минимум 500 человек, стоила от 150 до 400 тысяч тенге. Задержаны 12 подозреваемых.

"Данная схема была выявлена правоохранительными органами совместно с госкорпорацией. На сегодняшний день филиал "Правительство для граждан" по городу Шымкент оказывает полное содействие департаменту по финансовому мониторингу. Отметим, что госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции", – прокомментировали в "Правительстве для граждан".

Сообщается, что госкорпорацией за первый квартал 2025 года на рассмотрение в компетентные органы направлено 23 материала. Подробности данных дел не приводятся. 

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