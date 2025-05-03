Выявление ОПГ в шымкентском спецЦОНе прокомментировало "Правительство для граждан"
Незаконная схема выявлена при участии госкорпорации.
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Информацию о выявлении схемы незаконной продажи водительских удостоверений в Шымкенте прокомментировали в госкорпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, что эту схему реализовывала в Шымкенте ОПГ. Установлено, что в 2023-2024 годах должностные лица во главе с руководителем спецЦОНа организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи экзаменов. "Услуга", которой воспользовались как минимум 500 человек, стоила от 150 до 400 тысяч тенге. Задержаны 12 подозреваемых.
"Данная схема была выявлена правоохранительными органами совместно с госкорпорацией. На сегодняшний день филиал "Правительство для граждан" по городу Шымкент оказывает полное содействие департаменту по финансовому мониторингу. Отметим, что госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции", – прокомментировали в "Правительстве для граждан".
Сообщается, что госкорпорацией за первый квартал 2025 года на рассмотрение в компетентные органы направлено 23 материала. Подробности данных дел не приводятся.
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