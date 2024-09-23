Выяснились подробности обнаружения тела экс-бойца ММА в Актау

Пресс-служба департамента полиции Мангистауской области сообщила подробности обнаружения трупа бывшего бойца ММА Вусала Джафарова в Актау.

Напомним, 20 сентября в зарослях деревьев третьего микрорайона Актау был обнаружен гнилостно разложенный труп.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружен шприц, а также в носке трупа мужчины найдено порошкообразное вещество. Установлено, что погибший ранее был судим по фактам грабежа и вымогатальства", - говорится в сообщении.