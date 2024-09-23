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Выяснились подробности обнаружения тела экс-бойца ММА в Актау

Сегодня, 16:07
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Выяснились подробности обнаружения тела экс-бойца ММА в Актау Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
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Пресс-служба департамента полиции Мангистауской области сообщила подробности обнаружения трупа бывшего бойца ММА Вусала Джафарова в Актау.

Напомним, 20 сентября в зарослях деревьев третьего микрорайона Актау был обнаружен гнилостно разложенный труп.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружен шприц, а также в носке трупа мужчины найдено порошкообразное вещество. Установлено, что погибший ранее был судим по фактам грабежа и вымогатальства", - говорится в сообщении.

Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия.

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