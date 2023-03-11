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Лента новостей

BaigeNews.kz Сегодня, 23:27
57
Сегодня, 23:27
57
Фото: BaigeNews.kz

Выяснились подробности избиения сотрудника "Казахмыса"

Арестованы двое подозреваемых в избиении работника корпорации "Казахмыс" в Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.  

Как ранее сообщалось, что в ходе мониторинга социальных сетей установлена видеозапись, где двое мужчин избивают другого мужчину. Департамент полиции Улытауской области задержал за хулиганство двоих подозреваемых в возрасте 25 и 45 лет.

"Установлено, что подозреваемые являются работниками рудника "Жомарт" корпорации "Казахмыс", которые, находясь на рабочем месте, дерзко нарушая общественный порядок, проявляя явное неуважение к другим коллегам, создали потасовку с другим работником и нанесли ему телесные повреждения. Тем самым подозреваемые нарушили нормальную деятельность указанной организации", - сообщили в МВД. 

Установлены очевидцы и свидетели конфликта. В отношении подозреваемых лиц судом области санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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#избиение #Казахмыс #арест #рудник #хулиганство #Улытау
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:27
57
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