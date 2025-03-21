Сезон паводков в Костанайской области проходит в штатном режиме, а экстренные службы работают слаженно и оперативно, сообщают в акимате области. По данным на 21 марта, ситуация стабильна: вода прибывает, но критических подтоплений удалось избежать, передаёт BaigeNews.kz.

Работа по защите населённых пунктов ведется на опережение. Специалисты охватили более 92 населенных пунктов, где возможны подтопления, возвели 46 километров защитных валов, установили 168 новых водопропускных труб и 20 километров ливневой канализации, а также отремонтировали 27 гидротехнических сооружений. Для ликвидации возможных последствий паводков закупили 50 единиц высокопроходимой техники.

Большая часть работ была направлена на вывоз снега, расчистку русел рек и укрепление берегов. В сельских районах заранее подготовили карты эвакуации людей и скота, а также запас инертных материалов для быстрого строительства защитных сооружений в случае ЧС.

Сейчас в регионе зарегистрировано пять переливов на автодорогах: один на республиканской трассе и четыре на районных. Размывы находятся под контролем дорожных служб. Так, например, дорогу "Урпек-Кабырга", размыв которой зафиксировали 19 марта, удалось восстановить менее чем за сутки.

Южные районы также готовятся к пику паводков.

"В 30 населённых пунктах Амангельдинского и Джангельдинского районов, а также в Аркалыке проведены берегоукрепительные работы, возведены дамбы и защитные валы на 26 километрах. В Джангельдинском районе создана сеть водоотводных каналов, а с зимовок уже эвакуировали более 39 тысяч голов скота – пастбища обеспечены кормами. Для беспрепятственного прохождения воды на реках Тобол, Тургай и в ряде других населенных пунктов проводят взрывные работы. На эти меры выделено 193 млн тенге — в три раза больше, чем в прошлом году. Одновременно ведется мониторинг приграничных рек в сотрудничестве с Россией", — отмечают в акимате.

На крупных водохранилищах свободная емкость для воды составляет 522 млн кубометров, что позволяет контролировать приток. Ожидается поступление 360 млн кубометров воды.

Все противопаводковые работы продолжаются в усиленном режиме. Власти и экстренные службы уверены: весна пройдет без серьезных последствий.