Вывоз сельскохозяйственных животных ограничат в Казахстане

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Министерство сельского хозяйства планирует ограничить вывоз из Казахстана бычков и баранчиков до первого апреля 2023 года. Ведомство опубликовало проект приказа "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории РК" на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно проекту документа, до первого апреля следующего года в правительстве планируют ввести следующие квоты, ограничивающие:

вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕЭС 60 000 тысяч бычков; вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕЭС 120 000 баранчиков.

Также определён порядок распределения количественных ограничений (квот). После введения в действие данных Правил в базе по идентификации сельскохозяйственных животных через функционал "Карантинирование (экспорт)" формируется количественный лимит для постановки животных на карантинирование.

Так, количественный лимит для постановки бычков старше 12 месяцев на карантинирование составляет 60 000 голов. Для откормочных площадок – 30 000 голов, для товаропроизводителей 30 000 голов.

Количественный лимит для постановки баранчиков старше шести месяцев на карантинирование составляет 120 000 голов, из них:

для откормочных площадок - 30 000 голов;

для товаропроизводителей – 90 000 голов.

Согласно проекту приказа, лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков из страны в совокупном количестве составляет не более 500 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 200 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше шести месяцев составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.