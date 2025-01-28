Вывести из серой зоны и легализовать: Токаев дал поручение по криптовалюте
Финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства поручил в срочном порядке создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Планирование и исполнение государственного бюджета во многом зависят от эффективности мер по контролю над инфляционными процессами. Национальному банку и Правительству предстоит принимать смелые, неординарные, но выверенные решения. В условиях резко меняющейся мировой экономической конъюнктуры время, когда можно было действовать по шаблону, уже ушло. Поэтому принимаемые меры должны соответствовать новым серьезным вызовам", - сказал Токаев.
Президент напомнил, что в Казахстане цифровые активы могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА.
При этом, по оценкам экспертов, площадку Центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой "серой зоне".
"В срочном порядке следует создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов. Эту сферу нужно вывести из серой зоны, легализовать, как это делается во многих странах, и работать с криптовалютой в соответствии с международными стандартами и нашим законодательством. Но это законодательство нужно создать в срочном порядке. Финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы", - отметил Глава государства.