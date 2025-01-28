Глава государства поручил в срочном порядке создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Планирование и исполнение государственного бюджета во многом зависят от эффективности мер по контролю над инфляционными процессами. Национальному банку и Правительству предстоит принимать смелые, неординарные, но выверенные решения. В условиях резко меняющейся мировой экономической конъюнктуры время, когда можно было действовать по шаблону, уже ушло. Поэтому принимаемые меры должны соответствовать новым серьезным вызовам", - сказал Токаев.

Президент напомнил, что в Казахстане цифровые активы могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА.

При этом, по оценкам экспертов, площадку Центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой "серой зоне".