"Выступал за запрет финансирования легионеров" - депутат об экс-президенте КФФ Барменкулове

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов прокомментировал BaigeNews.kz отставку Адилета Барменкулова с поста президента Казахстанской федерации футбола. Он отметил, что спортивный менеджер был открыт во взаимодействии с общественностью и депутатами.

"Не ожидал (решения об отставке - Прим.ред.). Это первый президент КФФ, который был публичным, открытым, доступным. Работал с депутатским корпусом. Мы были несколько раз с визитами в федерации футбола, задавали вопросы. Встречались с президентом КФФ, главным тренером", - сказал депутат в кулуарах мажилиса.

По его словам, спортивный менеджер предлагал и свои идеи депутатам по развитию футбола в стране. В частности, обсуждалась проблема договорных матчей. Также, по словам депутата, Барменкулов выступал за то, чтобы клубы ушли финансирования из госбюджета.

"С его стороны тоже были предложения. Мы проводили круглый стол, посвящённый футболу. Когда что-то было связано непосредственно со спортом, он тоже принимал участие. Он как-то просил нас, но мы не успели это сделать, в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс внести статьи по договорным матчам и манипуляциям с результатами матчей. Об этой проблеме он говорил. Барменкулов активно выступал, чтобы мы не только легионеров не финансировали, но вообще ушли от финансирования профессиональных футбольных клубов. Такую задачу он ставил", - сказал депутат.

Ранее BaigeNews.kz писал о том, чем запомнился Барменкулов в Казахстанской федерации футбола.