Выстрелы и взрывы в Алматы: горожан просят сохранять спокойствие

В Алматы 26 сентября проведут тактико-специальные учения по территориальной обороне "Коргау-2024". Жителей города просят сохранять спокойствие, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках учений будет использовано имитационное оборудование для воспроизведения внешних признаков применения различных видов оружия (звуковой эффект, вспышка выстрела, клубящееся облако разрыва снаряда или мины, распыление смесей и аэрозолей). В связи с этим призываем всех жителей и гостей города не беспокоиться и доверять только официальным источникам информации", - сообщили в акимате.