Выстрелил в воздух: группу нарушителей задержали в Шымкенте

Сразу по шести статьям административного кодекса привлекли трех водителей иномарок в Шымкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ДП Шымкента выявили видео, где на одной из улиц города водители трех автомашин Toyota Сamry-70 грубо нарушают ПДД. Один из них выстрелил из пистолета в воздух.

Этой записью заинтересовались оперативные подразделения и сотрудники местной полицейской службы. В результате установили всех правонарушителей. Они жители мегаполиса.

"В отношении водителей стражи порядка составили административный протокол по трем статьям КоАП РК: статье 203 “Нарушение страхования”, статье 602 “Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации” и статье 603 “Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов”. Три автомобиля Toyota Сamry-70 водворили на штрафстоянку. Собранный материал направлен в административный суд", - сообщили в полиции.

У одного из водителей полицейские изъяли охолощенный пистолет ПМ. Установлено, что его приобрел мужчина в магазине, однако не зарегистрировал в полиции. В отношении него правоохранители дополнительно провели производство по нескольким административным правонарушениям, в том числе по статье 436 КоАП РК, статье 437 “Нарушение тишины” и стаье 482 “Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия”.