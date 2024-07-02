Выстрел в банке: в полиции прокомментировали случившееся в Актау

В Управлении полиции Актау прокомментировали появившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о том, что инкассатор похитил 10 миллионов тенге в банке, а после заперся в подвале и выстрелил себе в голову, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту кражи и доведения до самоубийства управлением полиции Актау зарегистрировано уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - заявили в пресс-службе ведомства.

В полиции не уточнили, ни кто именно совершил суицид, ни о какой сумме идёт речь.

Трагедия произошла в здании Halyk Bank, расположенном в 14-м микрорайоне.