Выстрел в банке: в полиции прокомментировали случившееся в Актау
Сегодня, 00:22
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Сегодня, 00:22Сегодня, 00:22
146Фото: baigenews.kz
В Управлении полиции Актау прокомментировали появившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о том, что инкассатор похитил 10 миллионов тенге в банке, а после заперся в подвале и выстрелил себе в голову, передаёт BaigeNews.kz.
"По факту кражи и доведения до самоубийства управлением полиции Актау зарегистрировано уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - заявили в пресс-службе ведомства.
В полиции не уточнили, ни кто именно совершил суицид, ни о какой сумме идёт речь.
Трагедия произошла в здании Halyk Bank, расположенном в 14-м микрорайоне.
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