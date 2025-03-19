В Национальном центре рукописей и редких книг состоялась выставка "Бауыржан Момышұлы — аты аңызға айналған қолбасшы", посвященная 80-летию Великой Победы и 115-летию со дня рождения Героя Советского Союза, выдающегося военачальника и писателя Бауыржана Момышулы, передаёт BaigeNews.kz.

На выставке были представлены личный дневник Бауыржана Момышулы, его записная книжка 1955-1956 годов, личная карта военного периода, портрет, фотографии, художественные произведения, посвященные его героизму, а также исторические книги о Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие представители Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан, члены совета ветеранов Национальной гвардии, юные уланы Военного колледжа имени Героя Советского Союза, Народного Героя, армейского генерала С. К. Нурмагамбетова, студенты, сотрудники архивов, историки и ученые.