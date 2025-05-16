Выставка "Ulttyq ónim": витрина достижений казахстанского бизнеса
В Астане открылась VIII выставка отечественных производителей "Ulttyq ónim – 2025".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
350 производителей из всех регионов Казахстана представили свою продукцию на ежегодной выставке "Ulttyq ónim – 2025", которая стартовала 16 мая в Международном выставочном центре EXPO в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Официальное открытие провёл заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин. Он подчеркнул, что выставка демонстрирует рост и укрепление позиций казахстанского предпринимательства как внутри страны, так и на внешних рынках.
"Государство взяло курс на ускоренное развитие реального сектора экономики. Мы объявили открытый заказ на инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса в таких сферах, как IT, логистика, туризм, пищевая и химическая промышленность. Эти направления получат всестороннюю поддержку", — заявил Жумангарин.
На экспозиции представлены тысячи видов товаров — от кухонных плит и вентиляционного оборудования до ювелирных изделий и одежды. Все участники получили поддержку от фонда "Даму".
Одним из ярких участников стала компания ТОО "Производственный комплекс "Аврора", представившая более 170 наименований бытовой химии, косметики и дезинфицирующих средств.
"Мы делаем ставку на безопасность и доступность. Наша продукция широко представлена как в торговых сетях Казахстана, так и на маркетплейсах стран СНГ", — отметил региональный директор Ермек Еркынов.
По данным Министерства, в 2024 году господдержку получили почти 30 тысяч бизнес-проектов, что позволило создать 9700 рабочих мест и выпустить продукцию на 25,4 трлн тенге. Доля МСБ в экономике достигла 40% ВВП.
Выставка будет открыта для посетителей несколько дней и позволит предпринимателям наладить новые деловые связи, расширить рынки сбыта и презентовать инновационные продукты.
Самое читаемое
- Умер вдовец советской актрисы Надежды Румянцевой
- "Вы пинали с жалостью?": судья пристыдил подсудимого по делу Шерзата Полата
- С вилами на полицейского набросился житель Алматинской области
- Новая волна COVID-19 в Азии: что происходит и стоит ли беспокоиться
- Президент Казахстана не будет праздновать свой день рождения