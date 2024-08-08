Афганистан проведет масштабную выставку своей продукции в Алматы

Министерство индустрии и торговли Афганистана сообщило о том, что в Алматы через 20 дней пройдёт афгано-казахстанская выставка. Участие в ней примут около 300 торговцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Tolonews.com.

Участие афганских торговцев в международных выставках в последние месяцы расширило отношения со Средней Азией, отметили в Торгово-инвестиционной палате Афганистана.

"Если компания или страна хочет представить свою продукцию на мировых рынках, она должна участвовать в выставках. Эта выставка в Казахстане действительно эффективна", - сказал член совета директоров Торгово-инвестиционной палаты Ханжан Алокозай.

Экономический эксперт Шакер Якуби заявил, что проведение выставок может значительно увеличить экспорт Афганистана и, наряду с этим, укрепить торгово-экономические отношения с другими странами.

Ранее подобные выставки проводились в Туркменистане, Узбекистане и Китае.