  • 8 Августа, 19:43
  • BAIGENEWS

Афганистан проведет масштабную выставку своей продукции в Алматы

Сегодня, 18:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
tolonews.com Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
144
Фото: tolonews.com

Министерство индустрии и торговли Афганистана сообщило о том, что  в Алматы через 20 дней пройдёт афгано-казахстанская выставка. Участие в ней примут около 300 торговцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Tolonews.com.

Участие афганских торговцев в международных выставках в последние месяцы расширило отношения со Средней Азией, отметили в Торгово-инвестиционной палате Афганистана.

"Если компания или страна хочет представить свою продукцию на мировых рынках, она должна участвовать в выставках. Эта выставка в Казахстане действительно эффективна", - сказал член совета директоров Торгово-инвестиционной палаты Ханжан Алокозай.

Экономический эксперт Шакер Якуби заявил, что проведение выставок может значительно увеличить экспорт Афганистана и, наряду с этим, укрепить торгово-экономические отношения с другими странами.

Ранее подобные выставки проводились в Туркменистане, Узбекистане и Китае.

Самое читаемое

Наверх