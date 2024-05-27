Выставка "Письменное наследие истории Великой степи" прошла в Казахстане

Национальный центр рукописей и редких книг провёл выставку "Письменное наследие истории Великой степи", на которой были представлены ценные экспонаты и озвучены доклады о результатах с археографических экспедий 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

На третьем заседании Национального Курултая президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности изучения и продвижения истории страны, решения языковых вопросов, ономастики, сохранения исторического наследия и памятных мест. Глава государства также отметил особую значимость активизации работы по возвращению в Казахстан историко-культурных реликвий и их копий.

На выставке были представлены копии 15 рукописей и архивных документов, найденных в Великобритании, а также более 150 древних рукописей и редких ценных книг, найденных на территории РК. Среди них копия священной книги Коран (X-XII вв.), впервые переведённой на тюркский язык и являющейся важным памятником тюрко-исламской культуры, копии трудов Абу Насыра аль-Фараби, Кожа Ахмета Ясауи и Сулеймана Бакыргани, а также рукопись XI века персидского историка Гардици "Зейн-аль-ахбар" и другие.

Также состоялась презентация нового формата научно-популярного журнала ULY DALA MURASY и каталога-альбома о рукописях, хранящихся в зарубежных странах "Ценное письменное наследие в зарубежных фондах".

Кроме того, обсуждались вопросы важности сбора национальных ценностей, их сохранения для будущих поколений.