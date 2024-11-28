Выставки Казахстана пройдут в Третьяковской галерее и Эрмитаже

О сотрудничестве Казахстана и России в культурно-гуманитарной сфере высказался глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, весной следующего года в Астане откроется Аллея вечной казахстанско-российской дружбы, где жители и гости столицы смогут комфортно проводить свой досуг. Глава государства сообщил, что в 2026 году Казахстан станет местом проведения третьих "Игр будущего" – уникального турнира, инициатором которого стала Россия, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт.

"Хотел бы отметить Дни культуры Астаны в Москве, которые прошли в августе текущего года и нашли широкий отклик у московской и зарубежной аудитории. Знаковым событием стало открытие в Казани бюста великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Кроме того, на сцене Большого театра в Москве зрители смогли насладиться шедевром казахской национальной классики – оперой "Абай". В ближайшие годы запланированы масштабные выставки Казахстана в стенах легендарных музеев – Третьяковской галереи и Эрмитажа", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на брифинге для СМИ после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее глава государства рассказал о планируемых совместных мероприятиях Казахстана и России в 2025 году.